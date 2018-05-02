المغرب يريد قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران

طهران، 2 مايو / أيار، (أذرتاج)

ينوي المغرب قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران.

وفقا لمعلومات وكالة رويترز للأنباء، أعلن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة عن قطع بلاده العلاقات الدبلوماسية مع إيران، بعد اتهامها بدعم وتسليح جبهة البوليساريو في الصحراء الغربية.

يذكر أن المغرب كان قد قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران عام 2009. لكن نتيجة للتفاهم المتبادل، تم استعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما عام 2014.