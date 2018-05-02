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    سياسة


    توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي الخارجية الأذربيجانية والسامارينية

    ٠٢.٠٥‎.٢٠١٨ [٢٠:٠٤]

    باكو، 2 مايو، أذرتاج

    التقى وزير الخارجية الأذربيجاني ائلمار محمدياروف بوزير الخارجية الساماريني نيكولا رنزي مع الوفد المرافق له على هامش زيارة يقوم بها البلد حاليا.

    نقل مراسل أذرتاج عن بيان الخارجية ان الطرفين اكدا على وجوب تنظيم لقاءات رفيعة المستوى نظاميا بين البلدين من اجل تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية.

    وأشار الجانبان الى عدم موافقة العلاقات التجارية بين أذربيجان وسان مارينو مع إمكانات البلدين فيما تبادل الآراء حول إمكانات المزيد من تعميقها وابديا ضرورة تنظيم ملتقيات تجارية وإقامة اتصالات مباشرة بين الدوائر التجارية لكلا البلدين لاجل تشجيع العلاقات الاقتصادية التجارية.

    وتناول الجانبان خلال المباحثات مسائل التعاون في اطار المنظمات الدولية أيضا.

    واحاط الوزير محمدياروف مباحثه الساماريني علما واسعا بعملية المفاوضات حول معالجة نزاع قراباغ الجبلي القائم بين أرمينيا وأذربيجان لافتا الى وجوب حل النزاع بما يلائم مع وحدة أراضي أذربيجان وسيادتها داخل حدودها المعترف بها دوليا وفقا لمطالب قرارات مجلس الامن الدولي.

    وتبادل الوزيران خلال المباحثات الآراء حول إمكانات تعاون في مجالات الزراعة والإنسانية والسياحة والرياضة وغيرها.

    ثم وقع الطرفان على مذكرة تفاهم بين وزارتي الخارجية الأذربيجانية والسامارينية.

    AZERTAG.AZ :توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي الخارجية الأذربيجانية والسامارينية
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