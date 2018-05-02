الرئيس إلهام علييف يخصص أموالا لأعمال بناء الطرق البرية في محافظة أغجابدي

باكو، 2 مايو، أذرتاج

أصدر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 2 مايو اليوم قرارا جمهوريا ينص على تمويل بناء الطرق البرية الواصلة بين حاجي بدللي وباري اوغوللاري وطازه كند بمحافظة أغجابدي غرب البلاد.

وأفادت مراسلة أذرتاج أن القرار الجمهوري الصادر وفقا للفقرة الـ32 من المادة الـ109 من الدستور الأذربيجاني ينص على تخصيص 8 ملايين مانات من الأموال المخصصة لبناء وإصلاح الطرق البرية في تقسيم نفقات التمويل الاستثماري الحكومي المقضي عليه في ميزانية الدولة لعام 2018م إلى الوكالة الحكومية للطرق البرية بغية أعمال الإنشاء في الطرق البرية المذكورة التي تربط بين 3 مناطق سكنية يقطنهما 8 الاف نسمة.