    • / اقتصاد

    اقتصاد


    سعر برميل النفط في الأسواق العالمية

    ٠٣.٠٥‎.٢٠١٨ [١٠:٤٩]

    باكو، 3 مايو / أيار، (أذرتاج)

    انخفض سعر برميل النفط في الأسواق العالمية.

    أفادت وكالة أذرتاج أن سعر برميل البترول من نوع "أذري لايت" استقر عند 73.82 دولارا بانخفاض مسجل عند 1.38 دولارا.

    تم بيع برميل البترول من نوع "برنت" بقيمة 73.18 دولارا في بورصة لندن بعد انخفاضه قدر 0.18 دولارا وبيع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 67.85 دولارا في بورصة "نايميكس" بنيويورك بعد انخفاضه 0.08 دولارا.

    AZERTAG.AZ :سعر برميل النفط في الأسواق العالمية
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٢.٠٥‎.٢٠١٨ [٢٠:١٩]
    تقديم موعد الانتخابات في تركيا يقدم افتتاح خط أنبوب الغاز العابر للأناضول تاناب أيضا
    ٠٢.٠٥‎.٢٠١٨ [١٠:٤٤]
    أسعار النفط في الأسواق العالمية
    ٠١.٠٥‎.٢٠١٨ [١٦:١٩]
    أذربيجان تؤسس شركة مشتركة مع إيران لتنقيب واستخراج النفط
    ٠١.٠٥‎.٢٠١٨ [١١:٤٢]
    ارتفاع سعر برميل النفط الأذري
    سعر برميل النفط في الأسواق العالمية