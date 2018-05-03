زلزالان بقوة 4.0 درجات يضرب أنقرة

باكو، 3 مايو / أيار، (أذرتاج)

هز زلزال بلغت قوته 4.0 درجات على مقياس ريختر بالقرب من العاصمة التركية أنقرة.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن مركز الهزات الأرضية وقع على بعد 145 كم من مدينة أنقرة وعلى عمق 5 كم تحت سطح الأرض في الساعة 05:32 بالتوقيت المحلي. وقع زلزال جديد بقوة 3.8 درجات قبل دقيقتين في نفس المنطقة.

ولم تتوفر حتى الآن معلومات عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية بسبب الزلزال.