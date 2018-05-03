وزارة الدفاع: وحدات الجيش الأرميني أطلقت النيران على المدنيين في اغدام

باكو، 3 مايو (أذرتاج).

أطلقت وحدات القوات المسلحة الارمينية وابلا من النيران على شاحنة كانت تقل موظفي إدارة الري الميكانيكي في اغدام. تعرض موظفو الإدارة لطلقات النار الكثيفة عند الطريق الى قرية جامانلي حيث كانوا يخططون في ترميم الآبار الارتوازية العاطلة.

أفادت أذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع الأذربيجانية ان الشاحنة من طراز "كاماز 43114" بعلامة 02 اج 416 كانت تقل 5 موظفين من إدارة الري لم يصابوا. لكن الشاحنة تعطلت.

قال رئيس الإدارة حافظ عظيمزاده ان في المنطقة مئات من الآبار الارتوازية. تستهدف وحدات الجيش الأرميني أهالي القرية والعمال فيها أيضا.

أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية ان هذا استفزاز تستهدف به أرمينيا الانتهاك الصارخ لحقوق السكان المدنيين.