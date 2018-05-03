تحطم طائرة مقاتلة روسية في سوريا
AzerTAg.az
٠٣.٠٥.٢٠١٨ [١٢:٣٥]
باكو، 3 مايو (أذرتاج).
أفادت وكالة ريا نوفوستي الروسية ان طائرة مقاتلة من طراز "سو 30 س م" تحطمت في سوريا. اضافت الوكالة الروسية ان الطائرة لم تتعرض لاي هجوم مسلح قبل تحطمها. لذا من المحتمل ان اصطدم الطير او الطيور مع محركها.
وقالت وكالة الانباء السورية "سانا" ان الطائرة سقطت قبالة سواحل مدينة جبلة وقتل طياراها.
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