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    إصابة 105 شخص إثر زلزال في إيران

    ٠٣.٠٥‎.٢٠١٨ [١٤:٢٦]

    طهران، 3 مايو / أيار، (أذرتاج)

    ارتفع عدد المصابين جراء الزلزال في إيران إلى 105 شخص.

    وفقا لمعلومات وكالة "تسنيم" للأنباء، سقطت أعمدة الكهرباء جراء زلزال بلغت قوته 5.3 درجات على مقياس ريختر جنوب غرب إيران - مدينة كوهيغيلو ومدينة سيسخة لإقليم بوير أحمد. وتم تعليق إمدادات الكهرباء إلى المنطقة. تم إرسال الجرحى الكثيرين إلى المستشفيات في المدن الرئيسية الإيرانية.

    ولم تتوفر حتى الآن معلومات عن سقوط ضحايا بسبب الزلزال.

    AZERTAG.AZ :إصابة 105 شخص إثر زلزال في إيران
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