رئيس الوزراء يلتقي وفد الكونغرس الأمريكي

باكو، 3 مايو، أذرتاج

التقى رئيس الوزراء الأذربيجاني نوروز محمدوف في الثالث من مايو أيار اليوم بوفد مجلس النواب لدى الكونغرس الأمريكي.

أفادت مراسلة أذرتاج ان رئيس الوزراء عبر عن امتنانه من ترحيبه في أذربيجان بممثلي الكونغرس الأمريكي مؤكدا أهمية هذه الزيارة. وابلغ نوروز محمدوف ان الزيارة فرصة سانحة من اجل ممارسة مباحثات حول المسائل الخاصة بتطوير العلاقات الثنائية.

وتطرق رئيس الوزراء الى العلاقات بين البلدين مفيدا ان هناك علاقات جيدة بين جمهورية أذربيجان المستقلة والولايات المتحدة الأمريكية. ويجري تطوير العلاقات بنجاح اليوم أيضا. كما ثمة عدد من المجالات الحساسة التي تحظى بوجود التعاون الوطيد والوثيق.

وذكر نوروز محمدوف ان أذربيجان بعد إعادة بناء استقلالها أعارت أهمية خاصة لتوسيع العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي مشددا على "التزام أذربيجان الماشية اليوم في سبيل التنمية الديمقراطية بذلك السبيل وتواصل بنجاح علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي على حد سواء."

ولفت رئيس الوزراء الى ملاحظة توترات جيوسياسية في العالم الدولي حاليا مبلغا ان المنطقة التي تقع فيها أذربيجان هي الأخرى تعد أحد المناطق المعقدة للعالم جيوسياسية.

وتناول رئيس الوزراء نوروز محمدوف نزاع قراباغ الجبلي القائم بين أرمينيا وأذربيجان مشيرا الى احتلال 20 في المائة من أراضي أذربيجان جراء العدوان المسلح من جانب قوات الاحتلال الأرميني ما أدى الى تحول أكثر من مليون مواطن الى لاجئين ومشردين. وزاد ان موقف أرمينيا غير البناء ما زال سبب عدم إيجاد حل للنزاع.

وقال رئيس الوزراء إن الذكرى السنوية الـ100 لجمهورية أذربيجان الشعبية التي أعلنت عن استقلالها عام 1918م والتي أصبحت أول جمهورية ديمقراطية في الشرق سيحتفل بها هذا العام. وتم إعلان "عام جمهورية أذربيجان الشعبية" في البلد عام 2018م بالقرار الجمهوري الذي أصدره رئيس الدولة ويجري تنفيذ عدد من الفعاليات المهمة. وأعرب نوروز محمدوف عن تمسك البلد اليوم أيضا بتقاليد بناء الدولة القانونية والديمقراطية التي وضع أساسها قبل 100 عام في أذربيجان.

واكد رئيس الوفد الأمريكي روبرت غودلات على المستوى العالي للعلاقات الموجودة بين البلدين مشيرا الى امتنانهم من زيارة أذربيجان. وأشار الى ضرورة مواصلة هذا التعاون أيضا. وابلغ ان التعاون مع أذربيجان قيم هام بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية.

وشهد الاجتماع تبادل الآراء حول المزيد من توسيع العلاقات الاقتصادية التجارية بين جمهورية أذربيجان والولايات المتحدة الأمريكية وحول سائر المسائل ذات الاهتمام المشترك.