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    مقتل 9 أشخاص إثر تحطم طائرة عسكرية أمريكية

    ٠٣.٠٥‎.٢٠١٨ [١٧:٢٤]

    باكو، 3 مايو / أيار، (أذرتاج)

    تحطمت طائرة عسكرية من طراز "سي-130" قرب مدينة سافانا بولاية جورجيا مما أدى إلى تناثر الحطام على طريق سريع وخط للسكك الحديدية وإن من المرجح مقتل جميع الأشخاص التسعة الذين كانوا على متنها.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المصادر العسكرية الأمريكية انه تأكد مقتل خمسة أشخاص مضيفا أن عدد القتلى قد يرتفع.

    AZERTAG.AZ :مقتل 9 أشخاص إثر تحطم طائرة عسكرية أمريكية
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