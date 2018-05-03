الاحتلال الأرميني يستهدف شاحنة إصلاح البئر الارتوازية - صورة

أغدام، 3 مايو، أذرتاج

استهدفت قوات الاحتلال الأرميني موظفي إدارة الري المؤتمت الذين كانوا مشغولون بإصلاح البئر الارتوازية الفرعية في قرية تشامانلي بمحافظة أغدام شبه المحتلة عند الساعة 20.00 مساء البارحة بطلقات نارية كبيرة العيار، ما أدى الى إصابة نحو 15 رصاصا جهاز الإصلاح المركب على شاحنة "كاماز".

وقال سائق الشاحنة ائلوين صادقوف لمراسل أذرتاج " غادرنا الى القسم الأعلى من قرية تشامانلي لاصلاح البئر الارتوازية الفرعية وعندما كنا على وشك الانتهاء من العمل فاجأنا العدو باستهدافه ايانا بطلقات رصاص كبيرة العيار ولحسن الحظ لم يؤد أي رصاص أصاب الجهاز الى نشوب حريق بجانب عدم إصابة احد الموظفين أيضا. وهذا ما نواجه كثيرا ولكننا نواصل عملنا".

وأضاف رئيس الإدارة حافظ عظيم زاده ان الإدارة تخدم لري 35 الفا و400 هيكتار من الحقول الزراعية وتقع 401 بئر من 844 بئر تابعة للإدارة على خط التماس وزاد ان "قوات الاحتلال الأرميني لا تسمح بإصلاح الابار الارتوازية في قرية تشامانلي نهارا باستهدافها موظفينا فلذلك قررنا اصلاح البئر المذكورة مساء ولكن الجو رغم استوداده تعرض فريق الإصلاح لطلقات نارية للمرة التالية وليس هذا بالصدفة بل عمدا لان العدو يستفزنا ويمنع إصلاح البئر الهامة التي تزود مزارعي القرية بالماء للري."

يذكر ان العدو اللدود يستهدف القرى المطلة على خط الجبهة نظاميا والحدث الأخير وقع في قرية يوخاري قيام الدين لي في الثامن عشر من أبريل الماضي الذي اسفر عن إصابة ساكن القرية حاجييف راحم آزر بجروح شبه خطيرة بالرصاص كبير العيار حينما كان مشتغلا بالأعمال اليومية في حقله الزراعي.