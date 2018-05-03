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    مصارعة أذربيجان تفوز ببطولة أوروبا للمرة السابعة وخلال 32 ثانية

    ٠٣.٠٥‎.٢٠١٨ [٢١:٥‎٥‎]

    باكو، 3 مايو، أذرتاج

    توجت مصارعة أذربيجان ماريا ستادنيك بلقب بطلة بطولة أوروبا للكبار في المصارعة المقامة في مدينة كاسبيسك الروسية اليوم.

    أفادت مراسلة أذرتاج ان المصارعات 50 و55 و59 و68 و76 كغ اضممن الى التنافس في اليوم الثالث من البطولة.

    وتغلبت زعيمة النادي الأذربيجاني ماريا ستادنيك 50 كغ على المصارعتين الألمانية والروسية بتفوق كامل لتتأهل الى نصف النهائي فيما تأهلت المصارعة الأذربيجانية الأخرى صبيرة علييفا 76 كغ الى نفس الدور بالفوز على المصارعة الهنغارية.

    وتأهلت ستادنيك الى النهائي مسبقا قبل نهاية المباراة لتتنافس مع المصارعة الرومانية التي خسرت امام المصارعة الأذربيجانية خلال مدة 32 ثانية فقط. وحصدت ستادنيك الذهبية الأوروبية السابعة لها.

    كما حصلت المصارعة الأذربيجانية الأخرى تاتيانا اوميلتشينكو البرونزية بالفوز على المصارعة البلاروسية.

    وخسرت علييفا 76 كغ امام المصارعة الروسية في نصف النهائي لتستحق التنافس من اجل البرونزية مع زميلها الأوكرانية.

    AZERTAG.AZ :مصارعة أذربيجان تفوز ببطولة أوروبا للمرة السابعة وخلال 32 ثانية
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