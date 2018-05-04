خاجماز، 4 مايو / أيار، (أذرتاج) وصل الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اليوم إلى محافظة خاجماز. في البداية زار الرئيس إلهام علييف تمثال الزعيم القومي حيدر علييف في مركز المدينة ووضع باقة من الزهور أمامه. تحدث محافظ خاجماز شمس الدين خان بابايف عن أعمال الترميم والتعمير المقامة في المحافظة.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يصل إلى محافظة خاجماز

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