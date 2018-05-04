خيزي، 4 مايو / أيار، (أذرتاج) وصل الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اليوم إلى محافظة خيزي. في البداية زار الرئيس إلهام علييف تمثال الزعيم القومي حيدر علييف في مركز المدينة ووضع باقة من الزهور أمامه. تحدث محافظ خيزي خزر أصلانوف عن أعمال الترميم والتعمير المقامة في المحافظة.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يصل إلى محافظة خيزي

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