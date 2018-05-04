خاجماز، 4 مايو / أيار، (أذرتاج) شارك رئيس الجمهورية إلهام علييف اليوم في حفل افتتاح إمدادات المياه ونظم الصرف الصحي في مدينة خاجماز ومبنى إداري جديد لإدارة خاجماز لشركة أذرسو المساهمة المفتوحة. أفادت وكالة أذرتاج أن قورخماز حسينوف رئيس شركة أذرسو المساهمة المفتوحة قدم معلومات للرئيس علييف حول مشروع "تحديث إمداد مياه الشرب ونظم الصرف الصحي بمدينة خاجماز". ثم ضغط الرئيس علييف على زر التشغيل لإمداد مياه الشرب لمدينة خاجماز. وفي ختام الحفل التقطت صور تذكارية جماعية.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل توفير مياه الشرب لمدينة خاجماز

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