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    الرئيس الأذربيجاني يدشّن الطريق البري بعد ترميمه

    ٠٤.٠٥‎.٢٠١٨ [١١:٠٥‎]

    خاجماز، 4 مايو / أيار، (أذرتاج)

    شارك الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اليوم في حفل افتتاح جزء الطريق البري بين جارخي وقالاغان وحاجيلار وخانليقوبا وساياد ومحمدخانلي بعد إعادة بنائه.

    أفادت وكالة أذرتاج أن رئيس مؤسسة "آذر أوتويول" الأذربيجانية صالح محمدوف قدم معلومات عن أهمية هذا الطريق ومؤشراته والأعمال المقامة فيه.

    قص الرئيس إلهام علييف الشريط الرمزي إيذانا بالافتتاح.

    AZERTAG.AZ :الرئيس الأذربيجاني يدشّن الطريق البري بعد ترميمه
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