خاجماز، 4 مايو / أيار، (أذرتاج)

حضر رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم حفل تدشين الجزء الـ24 كم من الطريق السريع الواصل بين خاجماز وخوداة بعد إعادة البناء والإصلاح الشامل.

أفادت وكالة أذرتاج أن رئيس مؤسسة "آذر أوتويول" الأذربيجانية صالح محمدوف قدم معلومات عن أهمية هذا الطريق ومؤشراته.

قص الرئيس إلهام علييف الشريط الرمزي إيذانا بالافتتاح.