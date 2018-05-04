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    بيع برميل النفط "أذري لايت" بقيمة 74.23 دولارا

    ٠٤.٠٥‎.٢٠١٨ [١٤:٥‎٥‎]

    باكو، 4 مايو / أيار، (أذرتاج)

    ارتفع سعر برميل النفط من جديد في الأسواق العالمية.

    أفادت وكالة أذرتاج أن سعر برميل البترول من نوع "أذري لايت" استقر عند 74.23 دولارا بارتفاع مسجل عند 0.41 دولارا.

    تم بيع برميل البترول من نوع "برنت" بقيمة 73.64 دولارا في بورصة لندن بعد ارتفاعها قدر 0.02 دولارا وبيع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 68.47 دولارا في بورصة "نايميكس" بنيويورك بعد ارتفاعها 0.04 دولارا.

    AZERTAG.AZ :بيع برميل النفط "أذري لايت" بقيمة 74.23 دولارا
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    بيع برميل النفط "أذري لايت" بقيمة 74.23 دولارا