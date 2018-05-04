خاجماز، 4 مايو / أيار، (أذرتاج) حضر رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم حفل افتتاح الفرع لمؤسسة "أذرخالجا" للسجاجيد في محافظة خاجماز. أفادت وكالة أذرتاج أن رئيس مجلس الإدارة للشركة المساهمة المفتوحة "أذرخالجا" ودادي مرادوف قدم للرئيس إلهام علييف معلومات عن المؤسسة. قص الرئيس إلهام علييف الشريط الرمزي إيذانا بالافتتاح. اجتمع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف مع موظفي الفرع. وأعربت عاملة المؤسسة ظاهرة بيد اللهيفا ومديرة الفرع سيودا خليلوفا عن امتنانهما للرئيس على الاهتمام والرعاية. ثم التقطت صورة جماعية تذكارية.

AZERTAG.AZ : الرئيس يشارك في افتتاح الفرع لمؤسسة "أذرخالجا" للسجاجيد في محافظة خاجماز

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