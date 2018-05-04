الرئيس إلهام علييف يحضر حفل تدشين امداد مياه الشرب الى مدينة خيزي وقصبة آلتي أغاج

خيزي، 4 مايو، أذرتاج

حضر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في الرابع من مايو اليومحفل استكمال مشروع "إعادة بناء نظم امداد مياه الشرب وإنشاء شبكة الصرف الصحي في مدينة خيزي وقصبة آلتي أغاج".

أفاد مراسل أذرتاج ان رئيس الدولة اجتمع أولا بممثلين عن مجتمع المحافظة.

ثم أحاط رئيس شركة "أذر صو" المساهمة المفتوحة قورخماز حسينوف علماً الرئيس إلهام علييف بالمشروع.

وجاء فيه ان المشروع الممول من جانب حكومة أذربيجان والوكالة اليابانية للتعاون الدولي يقضي بإعادة بناء نظم امداد المياه الى مدينة خيزي وقصبة آلتي أغاج وانشاء شبكة الصرف الصحي لأول مرة فيهما لتحسين استخدام 3300 ساكن في مدينة خيزي و1500 ساكن في قصبة آلتي أغاج من خدمات امداد مياه الشرب والصرف الصحي بالاخذ بعين الاعتبار التنمية الواعدة المحتملة الى عام 2030م. وسيستفيد من المشروع 3ر6 آلاف نسمة عموما بضم 3 قرى بالمحافظة أيضا.

وتم انشاء أجهزة مص المياه بطاقة 864 متر مكعب يوميا في داهار ديبي و430 متر مكعب في قارص و240 متر مكعب في شفاء و40 مترا مكعبا في يددي بولاق لضخ المياه الممتص الى 4 مستودعات جديدة الانشاء بسعة عامة 1400 متر مكعب ومد 18 كم من الانابيب لنقل المياه إليها بجانب مد 4ر52 كم من انابيب امداد مياه الشرب في خيزي وآلتي اغاج و4ر32 كم من شبكة الصرف الصحي وربطها بكل مشترك فيهما.

ثم ضغط الرئيس إلهام علييف على زر تشغيل المشروع لامداد مياه الشرب الى مدينة خيزي وقصبة آلتي اغاج.

ثم التقطت صور تذكارية.