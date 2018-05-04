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    أكثر من 160 لاعب شطرنج ينافس في بطولة البوسنة والهرسك

    ٠٤.٠٥‎.٢٠١٨ [١٩:٢٧]

    باكو، 4 مايو / أيار، (أذرتاج)

    ستبدأ بطولة الشطرنج الثامنة والأربعين في سراييفو عاصمة البوسنة والهرسك في 5 مايو. وسيشارك في البطولة 164 لاعب شطرنج و15 أستاذا كبيرا من 19 دولة.

    أفادت وكالة أذرتاج أن الأستاذ الدولي أولفي سيمثل أذربيجان في هذه المسابقات. ويحتل الأستاذ الكبير التركي مصطفى يلماز (2621) المركز الأول والروسي الكسندر بريدك (2603) المركز الثاني والكرواتي وانتي بركيتش (2598) المركز الثالث في بداية السباق.

    وستقام بطولة الشطرنج السويسرية "البوسنة" في 9 جولات.

    AZERTAG.AZ :أكثر من 160 لاعب شطرنج ينافس في بطولة البوسنة والهرسك
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