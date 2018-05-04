مسئول إيراني: نعمل على تنظيم رحلات سياحية من أذربيجان في الفصول الباردة أيضا

باكو، 4 مايو (أذرتاج).

قال محمد محب خدائي مساعد رئيس مؤسسة التراث الثقافي والصناعات اليدوية والسياحة للشؤون السياحية في إيران ان بلاده تعمل مع جمهورية أذربيجان على تأسيس لجنة فنية مشتركة للسياحة. ستعطي اللجنة المشتركة دفعة قوية لتطوير العلاقات السياحية بين الدولتين.

وأضاف خدائي ان إيران أعدت برنامجا حول التعاون السياحي مع أذربيجان. يقتضي هذا البرنامج بتنظيم رحلات مباشرة لغرض السياحة وزيارة الأماكن الدينية والمؤسسات العلاجية. وزاد ان المناطق الحدودية لكلا البلدين قريبة جدا تاريخيا وثقافيا. وأشار الى ان الطرف الإيراني يفكر في إجراء محادثات حول تنظيم رحلات لمواطني جمهورية أذربيجان الى المناطق الجنوبية الدافئة في إيران في الفصول الباردة. ان اللجنة المشتركة المخطط انشاؤها ستنظم مثل هذه السفرات والرحلات.