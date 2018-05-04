وزارة الخارجية: الأخبار عن تهريب معلومات عن البرنامج النووي الإيراني عبر الأراضي الأذربيجانية كاذبة

باكو، 4 مايو (أذرتاج).

قال حكمت حاجييف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأذربيجانية ردا على سؤال مراسل وكالة أذرتاج الأذربيجانية للأنباء عن الاخبار التي تناقلتها بعض وسائل الاعلام الأجنبية والتي تزعم تهريب ملفات متعلقة بالبرنامج النووي الإيراني عبر أراضي جمهورية أذربيجان فيما قال ان هذه الاخبار المنتشرة تم استقصائها من قبل الهيئات الأذربيجانية الرسمية ذات الصلة. ونؤكد بكل يقين ان هذه المعلومات اخبار كاذبة ولا أساس لها من الصحة.