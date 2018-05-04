كبز يتعادل مع ضيفه سومغايت

كنجة، 4 مايو، أذرتاج

تعادل كبز كنجة مع ضيفه سومغايت بهدف مقابل مثله في الجولة السادسة والعشرين من دوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم اليوم.

أفاد مراسل أذرتاج ان المباراة رقم 101 المنظمة على ملعب كنجة المركزي ادارها الحكم حسنوف أمام 3000 مشجع.

وفتح الحساب داريو د66 من ركلة الجزاء ورد عليه عامل د86.

وعاقب الحكم لاعبا من صاحب الأرض بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي.

وبهذا التعادل استقر الناديان موقعهما في الترتيب قبل اختتام الجولة بحيث سومغايت ثالثا برصيد 40 نقطة وكبز ثامنا أخيرا برصيد 14 نقطة.