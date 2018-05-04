أذربيجان تستضيف معرض للفنادق والمطاعم والسياحة العلاجية والصحية

باكو، 4 مايو (أذرتاج).

تستضيف أذربيجان معرض AICC-2018 للفنادق والمطاعم والسياحة العلاجية والصحية في 6 مايو.

قال رئيس الهيأة التنظيمية جولعلي باغيروف في مؤتمر صحفي اليوم ان ممثلي اكثر من 30 شركة من أذربيجان وبلغاريا والتشيك ودومينيكان وجورجيا واندونيسيا وإيطاليا وسويسرا والمغرب وروسيا وسلوفينيا وتايلاند وتركيا وغيرها من البلدان سيشاركون في فعاليات المعرض وستعرض فيه شبكات الفنادق والخطوط الجوية والوجهات السياحية وكذلك الخدمات السياحية الأخرى والسياحة العلاجية والصحية.

كذلك سيتمكن الزوار الحاصلون على كوبونات مجانية عند تسجيلهم من الحصول على هدايا في الياناصيبات في اختتام المعرض.

يشار الى ان المعرض سيقام في 6 مايو في "أبراج النار" في الساعة من 12:00 الى 18:00.