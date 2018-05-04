الرئيس إلهام علييف يدشن الطريق الفرعي الواصل بين قرية فندغان والطريق السريع كيازي وخيزي

خيزي، 4 مايو، أذرتاج

افتتح الرئيس إلهام علييف في الرابع من مايو اليوم على هامش زيارة قام بها لمحافظة خيزي الطريق الفرعي الواصل بين قرية فندغان والطريق السريع كيلازي وخيزي بعد إعادة البناء والإصلاح الشامل.

أفاد مراسل أذرتاج ان رئيس مجلس إدارة الوكالة الحكومية للطرق البرية صالح محمدوف أحاط الرئيس علييف علما بالمؤشرات الفنية للطريق الجديد. ونفذ انشاء الطريق المذكور وفقا للقرار الجمهوري الصادر عن الرئيس إلهام علييف في فبراير 2018م. وطول الطريق الواصل بين قرية فندغان التي يقطنها 600 نسمة والطريق السريع كيلازي وخيزي عند النقطة 34 كم يبلغ 5 كم ويخص بالدرجة الفنية الخامسة. وعرض قسم حركة المرور 6 امتار وهو ذي شريطين اثنين.

ثم قص الرئيس إلهام علييف الشريط الرمزي إيذانا بتدشين الطريق الفرعي الواصل الى قرية قندغان.

وفي الختام، التقطت صور تذكارية.