الخارجية الروسية: روسيا يواصل دعمه لطرفي نزاع قراباغ الجبلي

موسكو، 4 مايو، أذرتاج

قالت ماريا زاخاروفا ان روسيا اتخذ خطا متتاليا في حل مشكلة قراباغ الجبلي ويواصل دعم طرفي النزاع.

نقلت مراسلة أذرتاج عن زاخاروفا الناطقة باسم الخارجية الروسية قوله في إحاطة عقدتها اليوم في موسكو إن عملية المباحثات حول تسوية نزاع قراباغ الجبلي ستستأنف بعد استتباب الأوضاع السياسية في أرمينيا مشيرة الى ان "أرمينيا تعيش مرحلة سياسية صعبة الآن واعتقد انه من الضروري على كل حال انتظار استتباب الأوضاع بالكامل في المجال السياسي ونأمل على ان الشعب والقوى السياسية سيحددان تشكيلة للهياكل القيادية في المستوى القانوني وبعد ذلك كما يبدو لي ستكون ثمة الإمكانات كلها من اجل نشر نهج السياسة الخارجية بحيث ان تسوية نزاع قراباغ الجبلي احدى المشاكل في هذا المجال".