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    ميل موغان يفوز على شوالان بهدف يتيم

    ٠٤.٠٥‎.٢٠١٨ [٢٢:٥‎٣]

    إيميشلي، 4 مايو، أذرتاج

    تمكن ميل موغان الإيميشلي من تحقيق فوز متأخر بهدف يتيم على شوالان ضيفه في الجولة السادسة والعشرين من دوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم اليوم.

    أفاد مراسل أذرتاج ان المباراة رقم 126 المنظمة على ملعب حيدر علييف في مدينة إيميشلي أدارها الحكم محمدوف أمام 500 مشجع.

    وجاء هدف الفوز من طرف عاص علييف د82.

    وعاقب الحكم لاعبين من ميل موغان وزميليهما من شوالان بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي فيما طرد أحد لاعبي صاحب الأرض بالبطاقة الصفراء الثانية فيما بعد.

    وبهذه النتيجة استقر الناديان بموقعهما شوالان ثالثا برصيد 42 نقطة وميل موغان ثامنا برصيد 30 نقطة.

    ويتصدر قائمة الهدافين تيموروف لاعب الجيش الرياضي برصيد 14 هدفا.

    AZERTAG.AZ :ميل موغان يفوز على شوالان بهدف يتيم
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