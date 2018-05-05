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    أسعار النفط في الأسواق العالمية

    ٠٥‎.٠٥‎.٢٠١٨ [١٤:٠٦]

    باكو، 5 مايو / أيار، (أذرتاج)

    ارتفع سعر برميل النفط في الأسواق العالمية.

    تم بيع برميل البترول من نوع "برنت" بقيمة 74.87 دولارا في بورصة لندن بعد ارتفاعها قدر 1.25 دولارا وبيع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 69.79 دولارا في بورصة "نايميكس" بنيويورك بعد ارتفاعها 1.36 دولارا.

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    أسعار النفط في الأسواق العالمية