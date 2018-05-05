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    بيع برميل النفط "أذري لايت" بقيمة 75.22 دولارا

    ٠٥‎.٠٥‎.٢٠١٨ [١٤:١٩]

    باكو، 5 مايو / أيار، (أذرتاج)

    ارتفع سعر برميل النفط من جديد في الأسواق العالمية.

    أفادت وكالة أذرتاج أن سعر برميل البترول من نوع "أذري لايت" استقر عند 75.22 دولارا بارتفاع مسجل عند 0.99 دولارا.

    AZERTAG.AZ :بيع برميل النفط "أذري لايت" بقيمة 75.22 دولارا
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