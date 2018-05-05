بيع برميل النفط "أذري لايت" بقيمة 75.22 دولارا
AzerTAg.az
٠٥.٠٥.٢٠١٨ [١٤:١٩]
باكو، 5 مايو / أيار، (أذرتاج)
ارتفع سعر برميل النفط من جديد في الأسواق العالمية.
أفادت وكالة أذرتاج أن سعر برميل البترول من نوع "أذري لايت" استقر عند 75.22 دولارا بارتفاع مسجل عند 0.99 دولارا.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٠٥.٠٥.٢٠١٨ [١٤:٠٦]
٠٤.٠٥.٢٠١٨ [٢٢:٤١]
٠٤.٠٥.٢٠١٨ [١٤:٥٥]
٠٣.٠٥.٢٠١٨ [١٨:٠٨]
٠٥.٠٥.٢٠١٨ [١٤:٤٤]
٠٤.٠٥.٢٠١٨ [٢١:٣٠]
٠٤.٠٥.٢٠١٨ [٢٠:٣٠]
٠٤.٠٥.٢٠١٨ [١٧:١٣]
٠٥.٠٥.٢٠١٨ [١٤:١٩]
٠٥.٠٥.٢٠١٨ [١٤:٠٦]
٠٤.٠٥.٢٠١٨ [٢٢:٤١]
٠٤.٠٥.٢٠١٨ [٢٠:٤٦]
٠٤.٠٥.٢٠١٨ [١٩:١٠]
٠٣.٠٥.٢٠١٨ [١٥:٤٥]
٣٠.٠٤.٢٠١٨ [٢٠:٣٣]
٢٤.٠٤.٢٠١٨ [١٦:١٥]
٠٤.٠٥.٢٠١٨ [١٧:٢٧]
٢٧.٠٤.٢٠١٨ [٢٠:٣٩]
١٨.٠٤.٢٠١٨ [١٧:٠٨]
٠٤.٠٥.٢٠١٨ [٢٠:٤٦]
٠٤.٠٥.٢٠١٨ [١٩:٤٣]
٠١.٠٥.٢٠١٨ [١٤:٣٠]
٢٥.٠٤.٢٠١٨ [١٨:٢٢]
٢٨.٠٤.٢٠١٨ [١٢:٥٧]
٣١.٠٣.٢٠١٨ [١٧:٣٦]
١٦.٠٢.٢٠١٨ [١٨:٠٧]
٠٥.٠٥.٢٠١٨ [١٤:٣٥]
٠٤.٠٥.٢٠١٨ [٢٠:١٧]
٠٣.٠٥.٢٠١٨ [١٩:٥٩]
٠٣.٠٥.٢٠١٨ [١١:٣٠]
٠٤.٠٥.٢٠١٨ [٢٠:٠٤]
٠٣.٠٥.٢٠١٨ [١١:٠٤]
٠٢.٠٥.٢٠١٨ [١٢:٠٢]
٠١.٠٥.٢٠١٨ [١٩:٢٨]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك