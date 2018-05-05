القوات المسلحة الأرمينية تخرق الهدنة على خط الجبهة 87 مرة

باكو، 5 مايو / أيار، (أذرتاج)

خرقت الوحدات المسلحة الأرمينية وقف إطلاق النار 87 مرة خلال اليوم على خط الجبهة من مختلف الاتجاهات باستخدام قاذفات الألغام والقذائف الصاروخية.

وأفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي بوزارة الدفاع الأذربيجانية أن الوحدات المسلحة الأرمينية أطلقت النيران من مواقعها الواقعة في قرية فوسكيفان بمحافظة نيمبريان الأرمينية وقرية بركابر بمحافظة إجوان الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في قريتي أشاغي أسكيبارا وقيزيلحاجيلي بمحافظة قازاخ الأذربيجانية ومن مواقعها الواقعة في المرتفعات بمحافظة بيرد الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في المرتفعات بمحافظة طوفوز الأذربيجانية ومن مواقعها الواقعة في المرتفعات بمحافظة كراسنوسيلسك الأرمينية على مواقع القوات المسلحة الأذربيجانية في قرية قويالي والمرتفعات بمحافظة كدبك الأذربيجانية.

كما أطلق العدو النيران بمواقعه الواقعة في القرب من قرية جيلبورت بمحافظة تارتار الأذربيجانية وقرى طاغي بكلي وشيخلار ويوسفجانلي بمحافظة أغدام الأذربيجانية وقرية كوراباتكينو بمحافظة خوجاوند الأذربيجانية وقرى أشاغي ويسلي وقاراخانبكلي وقورقان وكوردلر وهوراديز لمحافظة فضولي الأذربيجانية وقرية نوزقار لمحافظة جبرايل الأذربيجانية وكذلك من مواقعه الواقعة في المرتفعات بمحافظات جورانبوي وتارتار وأغدام وخوجاوند الأذربيجانية على مواقع مختلفة للجيش الأذربيجاني.