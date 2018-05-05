زلزال بقوة 6.1 درجات يهز الفلبين

باكو، 5 مايو / أيار، (أذرتاج)

ضرب زلزال بقوة 6.1 درجات على مقياس ريختر في الفلبين، حسبما أعلن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وسائل الإعلام الخارجية أن الهزة الأرضية وقعت على بعد 56 كيلومتر شمال غربي من مدينة باندان في الساعة المحلي 06:19 (في الساعة 10:19 بتوقيت باكو). وكان مركز الزلزال بعمق 18 كيلومترا.

لم تتوفر معلومات عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية بسبب الزلزال.