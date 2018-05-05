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    فريق أذرتاج يفوز بطولة الرماية بين ممثلي وسائل الإعلام

    ٠٥‎.٠٥‎.٢٠١٨ [١٧:٤١]

    باكو، 5 مايو، أذرتاج

    نظم جهاز التجنيد العسكري الحكومي في الخامس من مايو اليوم بطولة الرماية الخامسة بين ممثلي وسائل الإعلام. فاز فريق وكالة أذرتاج في البطولة برصيد 143 نقطة.

    أفادت مراسلة أذرتاج ان هدف البطولة المنظمة تكريسا للذكرى السنوية للزعيم العام حيدر علييف زيادة دور وسائل الاعلام في عمل تربية وتوعية المواطنين في روح المواطنة العسكرية.

    وشارك في البطولة المقامة لدى مركز المواطنة العسكرية للجهاز في حي صابونجي 14 فريقا مؤلفا كل منها من 3 أعضاء.

    واعلن نائب قائد الجهاز اللواء زؤور عبد الله يف عن افتتاح البطولة متمنيا نجاحا للمشاركين. وتحدث اللواء عبد الله يف عن دور وسائل الاعلام في تسليط الضوء على فعاليات الجهاز وجميع الأنشطة في المجال ودعايتها.

    ثم انطلقت البطولة في مرحلتين. واحتل فريق أذرتاج المركز الأول برصيد 143 نقطة متقدما أمام وكالة "سيس" للإعلام ثانيا برصيد 129 نقطة ووكالة أبا تيفي ثالثا برصيد 119 نقطة.

    AZERTAG.AZ :فريق أذرتاج يفوز بطولة الرماية بين ممثلي وسائل الإعلام
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