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    خزر يعزز صدارته الترتيب بفوزه على زاقاتالا

    ٠٥‎.٠٥‎.٢٠١٨ [١٧:٤٩]

    باكو، 5 مايو، أذرتاج

    عزز خزر موقفه في صدارة الترتيب بفوزه على ضيفه زاقاتالا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة السادسة والعشرين من دوري الدرجة الأولى الأذربيجاني لكرة القدم.

    أفاد مراسل أذرتاج ان المباراة رقم 127 المنظمة على ملعب انتر أرينا في باكو قادها الحكم جباروف أمام 300 مشجع.

    وسجل أهداف خزر قرباتوف د55 وحسنوف د73 وترابوف د79 فيما رد عليها كاظموف د68 ومختاروف د71.

    وعاقب الحكم لاعبين من خزر و3 لاعبين من زاقاتالا بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي وطرد لاعبا من كلا الناديين د82 عن إهانة لاعب الفريق الخصم بالبطاقة الحمراء.

    وبهذا الفوز وطد خزر صدارته في الترتيب برصيد 50 نقطة فيما استقر زاقاتالا عاشرا أخيرا برصيد 18 نقطة.

    ويتصدر قائمة الهدافين تيموروف لاعب الجيش الرياضي برصيد 14 هدفا.

    AZERTAG.AZ :خزر يعزز صدارته الترتيب بفوزه على زاقاتالا
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