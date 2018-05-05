طوران طاووس يتغلب على زعيم الترتيب السابق قراداغ لوكباتان

طاووس، 5 مايو، أذرتاج

تغلب طوران طاووس على زعيم الترتيب السابق منذ بدء الموسم قراداغ لوكباتان بهدفين مقابل واحد في الجولة السادسة والعشرين من دوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفاد مراسل أذرتاج ان المباراة رقم 128 المقامة على ملعب طاووس المركزي قادها الحكم دينيف أمام 600 مشجع.

وفتح الحساب رضايف د8 لصالح صاحب الأرض فيما رد عليه الله قولييف قبطان النادي الضيف د43 من ركلة الجزاء لينتهي الشوط الأول بالتعادل ولكن النادي الطاووسي تمكن من احتفاظ تفوق الهدف الثاني الذي جاء من طرف آل حسينلي د53 الى نهاية المباراة.

وعاقب الحكم 5 لاعبين من طوران بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي وتأخير استئناف المباراة وطرد قبطان قراداغ بالبطاقة الحمراء عن ضربة الخصم باليد عمدا د89.

وبهذه النتيجة ارتفع طوران طاووس الى المركز الخامس برصيد 38 نقطة فيما ظل قراداغ لوكباتان ثانيا برصيد 46 نقطة.

ويتصدر قائمة الهدافين تيموروف لاعب الجيش الرياضي برصيد 14 هدفا.