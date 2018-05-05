بناء يخسر أمام مضيفه أقصو

أقصو، 5 مايو، أذرتاج

خسر بناء باكو امام مضيفه أقصو بهدفين مقابل ثلاثة في الجولة السادسة والعشرين من دوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفاد مراسل أذرتاج ان المباراة رقم 129 المنظمة في إستاد أقصو المركزي أدارها الحكم نصيروف أمام 100 مشجع.

وانتهى الشوط الأول بفوز أقصو بهدفين مقابل واحد حيث فتح الحساب أقايف د13 لصالح بناء ورد عليه تقييف د17 وعلييف د26 فيما تعادلا بالشوط الثاني بتبادل الهدفين جاءا من طرفي سفروف د71 من ركلة الجزاء لصالح الضيف وبهلول د89.

وعاقب الحكم لاعبين من أقصو و4 لاعبين من بناء بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي ومحاولة خداع الحكم وطرد مهاجم أقصو د90+1 عن ضربه خصمه يدا عمدا.

وبهذه النتيجة ما زال اقصو في المركز التاسع قبل الأخير برصيد 25 نقطة فيما تجمد بناء سابعا برصيد 35 نقطة.

ويتصدر قائمة الهدافين تيموروف لاعب الجيش الرياضي برصيد 14 هدفا.