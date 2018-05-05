صبائل يخسر أمام ضيفه زيرة بهدف
AzerTAg.az
٠٥.٠٥.٢٠١٨ [٢١:١٥]
باكو، 5 مايو، أذرتاج
خسر صبائل أمام ضيفه زيرة بهدف يتيم في الجولة السادسة والعشرين من دوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم اليوم.
أفاد مراسل أذرتاج ان المباراة رقم 103 المقامة على ملعب بائل ارينا بالعاصمة باكو قادها الحكم محمدوف أمام 500 مشجع.
وسجل هدف زيرة الوحيد إلياسوف د16.
وعاقب الحكم لاعبين من صبائل و4 لاعبين من زيرة بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي.
وبهذه النتيجة ظل زيرة رابعا برصيد 38 نقطة فيما استقر صبائل سابعا برصيد 23 نقطة.
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