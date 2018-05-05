التعادل السلبي بين الجيش الرياضي وصباح

باكو، 5 مايو، أذرتاج

تعادل نادي الجيش الرياضي المركزي مع ضيفه صباح سلبيا في الجولة السادسة والعشرين من دوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفاد مراسل أذرتاج ان المباراة رقم 130 المنظمة على ملعب باكو التدريبي قادها الحكم بايراموف أمام 130 مشجع.

وعاقب الحكم لاعبا من كل ناد منهما عن سلوك غير رياضي بالبطاقة الصفراء.

وبعد هذا التعادل ما زال الجيش الرياضي في المركز الرابع برصيد 41 نقطة فيما يظل صباح سابعا برصيد 37 نقطة.