الرئيس إلهام علييف يلتقي وفد يتألف من أعضاء في لجنة التعاون البرلماني بين الاتحاد الأوروبي وأذربيجان
AzerTAg.az
٠٧.٠٥.٢٠١٨ [١٠:٤٠]
باكو، 7 مايو / أيار، (أذرتاج)
التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم وفد يتألف من أعضاء في لجنة التعاون البرلماني بين الاتحاد الأوروبي وأذربيجان.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٠٧.٠٥.٢٠١٨ [٢٠:٤٠]
٠٧.٠٥.٢٠١٨ [٠٩:١٥]
٠٤.٠٥.٢٠١٨ [١٣:٤٦]
٠٧.٠٥.٢٠١٨ [١٦:٣٨]
٠٧.٠٥.٢٠١٨ [١١:٣٠]
٠٥.٠٥.٢٠١٨ [٢٠:٢٣]
٠٥.٠٥.٢٠١٨ [١٤:٤٤]
٠٧.٠٥.٢٠١٨ [١٩:٠٣]
٠٧.٠٥.٢٠١٨ [١٧:٥٤]
٠٧.٠٥.٢٠١٨ [١٧:٤٠]
٠٧.٠٥.٢٠١٨ [١١:١٨]
٠٤.٠٥.٢٠١٨ [١٩:١٠]
٠٣.٠٥.٢٠١٨ [١٥:٤٥]
٣٠.٠٤.٢٠١٨ [٢٠:٣٣]
٢٤.٠٤.٢٠١٨ [١٦:١٥]
٠٤.٠٥.٢٠١٨ [١٧:٢٧]
٢٧.٠٤.٢٠١٨ [٢٠:٣٩]
١٨.٠٤.٢٠١٨ [١٧:٠٨]
٠٤.٠٥.٢٠١٨ [٢٠:٤٦]
٠٤.٠٥.٢٠١٨ [١٩:٤٣]
٠١.٠٥.٢٠١٨ [١٤:٣٠]
٢٥.٠٤.٢٠١٨ [١٨:٢٢]
٢٨.٠٤.٢٠١٨ [١٢:٥٧]
٣١.٠٣.٢٠١٨ [١٧:٣٦]
١٦.٠٢.٢٠١٨ [١٨:٠٧]
٠٥.٠٥.٢٠١٨ [١٧:٥٢]
٠٥.٠٥.٢٠١٨ [١٤:٣٥]
٠٤.٠٥.٢٠١٨ [٢٠:١٧]
٠٣.٠٥.٢٠١٨ [١٩:٥٩]
٠٧.٠٥.٢٠١٨ [٢٠:٢٢]
٠٧.٠٥.٢٠١٨ [١٤:٤٩]
٠٥.٠٥.٢٠١٨ [١٧:٤١]
٠٤.٠٥.٢٠١٨ [٢٠:٠٤]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك