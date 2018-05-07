باكو، 7 مايو / أيار، (أذرتاج) التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم وفد يتألف من أعضاء في لجنة التعاون البرلماني بين الاتحاد الأوروبي وأذربيجان.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يلتقي وفد يتألف من أعضاء في لجنة التعاون البرلماني بين الاتحاد الأوروبي وأذربيجان

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