باكو، 7 مايو / أيار، (أذرتاج) شارك رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في حفل افتتاح مجمع الطرق في مفترق بين ملعب باكو الأولمبي وجادة حيدر علييف.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح مجمع الطرق في مفترق بين ملعب باكو الأولمبي وجادة حيدر علييف

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده