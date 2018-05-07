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    الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح مجمع الطرق في مفترق بين ملعب باكو الأولمبي وجادة حيدر علييف

    ٠٧.٠٥‎.٢٠١٨ [٠٩:١٥‎]

    باكو، 7 مايو / أيار، (أذرتاج)

    شارك رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في حفل افتتاح مجمع الطرق في مفترق بين ملعب باكو الأولمبي وجادة حيدر علييف.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح مجمع الطرق في مفترق بين ملعب باكو الأولمبي وجادة حيدر علييف
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    الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح مجمع الطرق في مفترق بين ملعب باكو الأولمبي وجادة حيدر علييف الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح مجمع الطرق في مفترق بين ملعب باكو الأولمبي وجادة حيدر علييف الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح مجمع الطرق في مفترق بين ملعب باكو الأولمبي وجادة حيدر علييف الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح مجمع الطرق في مفترق بين ملعب باكو الأولمبي وجادة حيدر علييف الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح مجمع الطرق في مفترق بين ملعب باكو الأولمبي وجادة حيدر علييف الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح مجمع الطرق في مفترق بين ملعب باكو الأولمبي وجادة حيدر علييف الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح مجمع الطرق في مفترق بين ملعب باكو الأولمبي وجادة حيدر علييف الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح مجمع الطرق في مفترق بين ملعب باكو الأولمبي وجادة حيدر علييف الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح مجمع الطرق في مفترق بين ملعب باكو الأولمبي وجادة حيدر علييف الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح مجمع الطرق في مفترق بين ملعب باكو الأولمبي وجادة حيدر علييف الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح مجمع الطرق في مفترق بين ملعب باكو الأولمبي وجادة حيدر علييف الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح مجمع الطرق في مفترق بين ملعب باكو الأولمبي وجادة حيدر علييف الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح مجمع الطرق في مفترق بين ملعب باكو الأولمبي وجادة حيدر علييف الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح مجمع الطرق في مفترق بين ملعب باكو الأولمبي وجادة حيدر علييف الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح مجمع الطرق في مفترق بين ملعب باكو الأولمبي وجادة حيدر علييف الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح مجمع الطرق في مفترق بين ملعب باكو الأولمبي وجادة حيدر علييف