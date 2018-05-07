رئيس سوكار: تم ادخار 5ر4 مليارات متر مكعب من الغاز المصاحب بالمنصات لتزيد المشتركين به

باكو، 7 مايو، أذرتاج

قال رونق عبد الله يف إن ما يبلغ 5ر4 مليارات متر مكعب من الغاز المصاحب الذي كان يرمى به الى الجو تم ادخاره لدى المنصات في السنوات الأخيرة لتزيد شبكات توزيع الغاز للاهالي في البلد.

أفاد مراسل أذرتاج ان عبد الله يف رئيس شركة النفط الوطنية الأذربيجانية سوكار أضاف في اجتماع اللجنة الرئاسية لمنظمة الشراكة العالمية لخفض احراق الغاز المصاحب" للبنك الدولي المنعقد في السابع من مايو اليوم في مقر الشركة بالعاصمة باكو ان العالم يواجه اليوم عددا من المشاكل العالمية واحدها حماية البيئة ولا تقتصر المشاكل البيئة على حدود بلد واحد بل تشمل على جميع الكرة الأرضية وتنفذ سوكار الفعاليات الرئيسية في هذا المجال مع المنظمات الدولية. خفض إحراق الغاز المصاحب لا يساهم في حماية البيئة فقط ولكنه يضيف هذا المورد القيم الى اقتصاد البلد ويخدم الاستدامة الاقتصادية أيضا".