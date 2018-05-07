الإمارات تستضيف الدورة الـ 46 لوزراء خارجية "التعاون الإسلامي"

باكو، 7 مايو (أذرتاج).

تقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة بطلب لاستضافة أعمال الدورة الــ 46 لمؤتمر وزراء خارجية دول منظمة "التعاون الإسلامي" العام 2019 م.

وقد رحب البيان الختامي لدول منظمة "التعاون الإسلامي"، في ختام أعمال دورتهم الـ 45 اليوم الأحد في العاصمة البنغلاديشية دكا، بالاقتراح الذي تقدمت به دول الإمارات.

من ناحية أخرى أعرب الوزراء عن تقديرهم لجمهورية جامبيا، التي أبدت استعدادها لاستضافة الدورة الــ 14 للقمة الإسلامية العام 2019 م، في العاصمة بانجول. مطالبين بتقديم المساعدة لجامبيا من أجل استضافة ناجحة للقمة.