رئيس الإدارة الدينية لمسلمي القوقاز يستقبل الرئيس الفخري لوقف عزيز محمود هدائي التركي مع الوفد المرافق له

باكو، 7 مايو، أذرتاج

عقد اجتماع بالرئيس الفخري لوقف عزيز محمود هدائي عثمان نوري توبباش مع الوفد المرافق له لدى الإدارة الدينية لمسلمي القوقاز في السابع من مايو اليوم.

أفاد مراسل أذرتاج ان رئيس الإدارة الدينية الحاج الله شكور باشازادة تحدث في الاجتماع عن العلاقات التاريخية والدينية المعنوية بين شعبي أذربيجان وتركيا. واكد رئيس الإدارة على إعطاء هذه العلاقات دفعة لتنمية البلدين سياسيا واقتصاديا وقدم معلومات مفصلة حول المستوى العالي للعلاقات بين الدولة والدين في أذربيجان والظروف المتساوية المكونة في البلد لجميع المواطنين بغض النظر الى انتمائه الديني واهتمام الدولة واعتنائها باعمال انشاء المنشآت الدينية وإعادة بنائها واصلاحها.

وقال رئيس الإدارة ان الدين تعرض للضيق والاضطهاد في أذربيجان في حقبة الاتحاد السوفييتي ما اثر على قلة عدد المساجد في البلد مفيدا ان السنوات الماضية على إعادة البلد استقلاله شهدت بناء عدد كبير من المساجد على نطاق البلد واكد ان كل هذا اصبح ممكنا بفضل اهتمام واعتناء الزعيم العام حيدر علييف والرئيس إلهام علييف.

وابلغ باشازاده ان كل زيارة يقوم بها عثمان نوري توبباش المعروف بآرائه الدينية الفلسفية على العالم الإسلامي والمربي المستنير العظيم والمقبول ببالغ الاحترام لأذربيجان تلقى اهتماما كبيرا حيث ان فعالياته العلمية الدينية تقدر عاليا.

وجرى على هامش الاجتماع إشهار كتاب عثمان نوري توبباش باسم "مكتبي عالم: كائنة وقرآن وإنسان" / مدرسة العالم: الكون والقرآن والإنسان / أيضا.