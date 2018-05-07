قرار جمهوري بتشكيل لجنة تنظيم نهائي دوري أوروبا باكو 2019م لكرة القدم
AzerTAg.az
٠٧.٠٥.٢٠١٨ [٢١:٣٢]
باكو، 7 مايو، أذرتاج
أصدر الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في السابع من مايو اليوم قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة تنظيمية بشأن استضافة العاصمة باكو مباراة نهائي دوري أوروبا للموسم 2018/2019م لكرة القدم.
أفاد مراسل أذرتاج ان القرار الجمهوري ينص على توظيف النائب الأول لرئيس الوزراء يعقوب ايوبوف رئيسا للجنة التنظيمية ورونق عبد الله يف رئيس اعمال العملية المتعلقة بتنظيم مباراة نهائي دوري اوبوبا في مدينة باكو رئيس الرابطة الأذربيجانية لاتحادات كرة القدم نائبا لرئيس اللجنة التنظيمية التي تضم 23 عضوا.
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