انطلاق منافسة الجائزة الكبرى الدولية لرماية الأطباق السكيت في غابالا بمشاركة رماة عرب

غابالا، 8 مايو، أذرتاج

انطلقت صباح الثامن من مايو اليوم بمجمع غابالا لرماية الأطباق السكيت والسهام منافسة الجائزة الكبرى الدولية لرماية الأطباق السكيت تكريسا للذكرى السنوية الخامسة والتسعين لميلاد الزعيم العام للشعب الأذربيجاني حيدر علييف.

أفاد مراسل أذرتاج ان المنافسة المنظمة من جانب مجمع غابالا بدعم الاتحاد الأذربيجاني للرماية ووزارة الشباب والرياضة يشارك فيها رماة من أذربيجان وتركيا وجورجيا وأوكرانيا وأوزبكستان وروسيا وإيران والإمارات والبحرين يبلغ عددهم 70 راميا.

ويتنافس الرماة من اجل حصاد 6 مجموعات من الميداليات في البطولة المستمرة الى 12 مايو.

وسينظم حفل افتتاح المنافسة الرسمي في العاشر من مايو.