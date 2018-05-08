جدول مباريات الجولة الـ 27 الأخيرة لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم

باكو، 8 مايو، أذرتاج

من المخطط انطلاق الجولة السابعة والعشرين والأخيرة للموسم 2017/2018م من دوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم في 11 مايو الجمعة.

أفاد مراسل أذرتاج ان الجولة تنطلق في قصبة بناء بمباراة يحل ميل موغان ايميشلي ضيفا على صباح فيما يضيف بناء نادي الجيش الرياضي المركزي بنفس الملعب.

كما ان قراداغ لوكباتان يتنافس مع أقصو ضيفه في استاد مجمع لوكباتان الأولمبي الرياضي بينما يضيف زاقاتالا خصمه طوران طاووس في الدربي الجهوي الغربي ويحل خزر زعيم الترتيب الجديد ضيفا على شوالان الذي يتطلع لحصاد المركز الثالث لدى ملعب اذال ارينا.