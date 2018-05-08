    • / رياضة

    رياضة


    جدول مباريات الجولة الـ 27 الأخيرة لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم

    ٠٨.٠٥‎.٢٠١٨ [١٦:٢٥‎]

    باكو، 8 مايو، أذرتاج

    من المخطط انطلاق الجولة السابعة والعشرين والأخيرة للموسم 2017/2018م من دوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم في 11 مايو الجمعة.

    أفاد مراسل أذرتاج ان الجولة تنطلق في قصبة بناء بمباراة يحل ميل موغان ايميشلي ضيفا على صباح فيما يضيف بناء نادي الجيش الرياضي المركزي بنفس الملعب.

    كما ان قراداغ لوكباتان يتنافس مع أقصو ضيفه في استاد مجمع لوكباتان الأولمبي الرياضي بينما يضيف زاقاتالا خصمه طوران طاووس في الدربي الجهوي الغربي ويحل خزر زعيم الترتيب الجديد ضيفا على شوالان الذي يتطلع لحصاد المركز الثالث لدى ملعب اذال ارينا.

    AZERTAG.AZ :جدول مباريات الجولة الـ 27 الأخيرة لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٨.٠٥‎.٢٠١٨ [٢٠:٣٦]
    جدول مباريات الجولة السابعة والعشرين من دوري الممتاز لكرة القدم
    ٠٧.٠٥‎.٢٠١٨ [٢١:٣٢]
    قرار جمهوري بتشكيل لجنة تنظيم نهائي دوري أوروبا باكو 2019م لكرة القدم
    ٠٥‎.٠٥‎.٢٠١٨ [٢١:٢٢]
    التعادل السلبي بين الجيش الرياضي وصباح
    ٠٥‎.٠٥‎.٢٠١٨ [٢١:١٥‎]
    صبائل يخسر أمام ضيفه زيرة بهدف
    جدول مباريات الجولة الـ 27 الأخيرة لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم