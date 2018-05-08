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    اقتصاد


    ارتفاع إنتاج النفط وانخفاض استخراج الغاز في باكو

    ٠٨.٠٥‎.٢٠١٨ [١٩:٤٠]

    باكو، 8 مايو، أذرتاج

    قالت هيئة الإحصاء ان إنتاج النفط في العاصمة ارتفع بنسبة 2ر2 في المائة فيما انخفض استخراج الغاز بنسبة 8ر5 في المائة.

    نقلت مراسلة أذرتاج عن تقرير إدارة إحصاء العاصمة باكو ان حجم استخراج النفط الخام خلال يناير – مارس بلغ 9 ملايين و6ر526 ألف طن واستخراج الغاز الطبيعي التسويقي 4 مليارات و5ر426 مليون متر مكعب. وقياسا الى الفترة نفسها من العام الماضي ارتفع حجم إنتاج النفط بنسبة 2ر2 في المائة وانخفض استخراج الغاز بنسبة 8ر5 في المائة.

    AZERTAG.AZ :ارتفاع إنتاج النفط وانخفاض استخراج الغاز في باكو
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