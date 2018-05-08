سكة حديد كازاخستان تعلن فرق مؤشرات نقل الشحن في ارض الواقع من المخطط

باكو، 8 مايو، أذرتاج

انعقد اجتماع لاعضاء الرابطة الدولية " ممر النقل الدولي العابر لبحر الخزر" في الثامن من مايو اليوم في باكو.

وقدم قناعت البيسبايف رئيس شركة سكة حديد كازاخستان في الاجتماع معلومات حول الشحنات المنقولة من خلال ممر النقل الدولي العابر لبحر الخزر.

نقل مراسل أذرتاج عن البيسبايف قوله إن حجم الشحنات المنقولة من خلال ممر النقل من الصين الى أوروبا ارتفع قدر 2ر5 مرات خلال الربع الأول من 2018م. وزاد ان حجم الشحنات المنقولة عبر الممر خلال يناير – مارس يبلغ 302 الف طن مفيدا ان هذا نموٌ بنسبة 8 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

كما أشار البيسبايف الى ان حجم نقل الحاويات مخطط 15 الف حاوية نمطية لهذا العام عبر مسار باكو – اكطاو – باكو مضيفا ان حجم نقل الحاويات خلال فترة الأشهر الثلاثة بلغ 866 حاوية نمطية رغم الرقم المخطط البالغ 3750 حاوية نمطية.

وزاد ان طاقة المسار الواقعية تبلغ مليون طن.