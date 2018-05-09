ترامب يعلن انسحاب بلاده من اتفاقية نووية متعاقدة مع إيران
AzerTAg.az
٠٩.٠٥.٢٠١٨ [١٠:٠١]
باكو، 9 مايو، أذرتاج
أعلن دونالد ترامب عن انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من اتفاقية نووية متعاقدة مع ايران.
نقلت مراسلة أذرتاج عن قناة أن تي في التركية ان الرئيس الأمريكي قال في مؤتمر صحفي عقده بهذا الشأن إن بلاده قد انسحب من الاتفاقية النووية المتعاقدة مع إيران وانه جاهز للعمل مع حلفائها على اتفاقية جديدة.
كما كشف الرئيس الأمريكي عن إعادة فرض العقوبات على ايران من قبل بلاده والتي أوقفت عام 2015م.
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