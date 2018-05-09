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    روحاني يعلن جاهزية إيران لمواصلة تخصيب اليورانيوم ردا على إعلان ترامب

    ٠٩.٠٥‎.٢٠١٨ [١٠:١٢]

    طهران، 9 مايو، أذرتاج

    أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني عن جاهزية ايران لمواصلة تخصيب اليورانيوم دون قيود ومواعيد محددة.

    نقل مراسل أذرتاج عن روحاني قوله في نداء وجهه للشعب الإيراني على شاشة القناة التلفزيونية الإيرانية بعد إعلان الرئيس الأمريكي عن قراره بانسحاب بلاده من الاتفاقية التي وقعت عليها الدول الغربية مع ايران عام 2015م وكذلك من خطة النشاط المشترك الشامل إنه كلف المنظمة الإيرانية للطاقة النووية بتخصيب اليورانيوم دون قيود ومواعيد محددة عند الضرورة. وذكر ان إيران ستواصل إنتاج صواريخ بالستية عابرة للقارات برفض مطالب الولايات المتحدة وأضاف ان أي دولة في العالم لا تطرح قدراتها الدفاعية عن نفسها بساط البحث والمناقشة للمجتمع الدولي فلن تطرح ايران هي الأخرى هذه المسألة للمناقشة ولتواصل تعزيزها أيضا.

    AZERTAG.AZ :روحاني يعلن جاهزية إيران لمواصلة تخصيب اليورانيوم ردا على إعلان ترامب
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